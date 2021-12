Al San Raffaele il 5G e la realtà aumentata entrano in sala operatoria (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vodafone Italia e Ospedale San Raffaele di Milano stanno conducendo un trial clinico per la riparazione della valvola mitrale per via percutanea, che prevede l’impiego di un sistema di supporto da remoto al medico in sala operatoria, basato su rete 5G e software in realtà aumentata. Il sistema è stato sviluppato da Artiness con il supporto di Vodafone Italia. abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vodafone Italia e Ospedale Sandi Milano stanno conducendo un trial clinico per la riparazione della valvola mitrale per via percutanea, che prevede l’impiego di un sistema di supporto da remoto al medico in, basato su rete 5G e software in. Il sistema è stato sviluppato da Artiness con il supporto di Vodafone Italia. abr/red su Il Corriere della Città.

