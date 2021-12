Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Viabilità DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO A CAUSA DI SEMAFORI MALFUNZIONANTI BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE SEGNALATO VENTO FORTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI QUINDI SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA NEL TRATTO INTERESSATO SPOSTIAMOCI A RIETI SULLA REGIONALE DEL TERMINILLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRALSPA ALTEZZA PIANDEVALLI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)DEL 7 DICEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLAAL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL RACCORDO A CAUSA DI SEMAFORI MALFUNZIONANTI BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE SEGNALATO VENTO FORTE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA-NAPOLI QUINDI SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA NEL TRATTO INTERESSATO SPOSTIAMOCI A RIETI SULLA REGIONALE DEL TERMINILLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRALSPA ALTEZZA PIANDEVALLI A TAL PROPOSITO RICORDIAMO PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - romait_it : Roma. Viabilità a Natale: Ztl chiusa, trasporto rafforzato, sconti su Taxi e Ncc - - alex459213 : RT @fioravantipres: Via della #Magliana - CORSIA INTERROTTA DA 10 GIORNI CAUSA AUTO BRUCIATA. Ora ci chiediamo per quanto altro tempo la gr… - battaglia_persa : RT @fioravantipres: Via della #Magliana - CORSIA INTERROTTA DA 10 GIORNI CAUSA AUTO BRUCIATA. Ora ci chiediamo per quanto altro tempo la gr… - stormi1904 : RT @fioravantipres: Via della #Magliana - CORSIA INTERROTTA DA 10 GIORNI CAUSA AUTO BRUCIATA. Ora ci chiediamo per quanto altro tempo la gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 12 - 2021 ore 09:15 VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODEPER INCIDENTE DALLA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 12 - 2021 ore 08:45 VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODEPER INCIDENTE DALLA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODEPER INCIDENTE DALLA...DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODEPER INCIDENTE DALLA...