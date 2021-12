Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno per Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS la curva dei contagi in Italia in crescita l’incidenza settimanale a lunedì Se era pari a 173 casi ogni 100.000 abitanti giustificazione non forzata che è stata fatta per permettere una tale diverse non ci sono in previsione nuove misure ha spiegato invece il Sottosegretario alla salute Andrea Costa risponde alla domanda se per il Natale ci sarà la nuova stretta sulle misure anti covid intanto nel Regno Unito il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della omicron e alti funzionari governativi hanno Financial Times governo ha deciso di implementare il cosiddetto piano B compreso l’obbligo di un passaporto vaccinale ...