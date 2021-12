Ufficio stampa posta un finto necrologio e minaccia il giornalista Puente: “Piangerai supplicandomi di non tagliarti la lingua” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un finto necrologio e le minacce: “Annuncio la tua morte (mediatica, giuridica, magari anche fisica chi lo sa) con un anno di anticipo ed io mantengo sempre la parola data”. È il post pubblicato su Instagram dall’Ufficio stampa Il Taccuino e rivolto al giornalista David Puente. Una serie di attacchi, poi le gravi e pesanti minacce: “La macchina del fango non avrà pietà di te – si legge ancora nel post – La settimana prossima sarà pubblicato il tuo indirizzo di casa ed inviato a tutte le persone che in questi anni hanno imparato ad odiarti. Per completezza di informazione lo manderemo anche a tutti i principali no Vax italiani”. Il Taccuino è un Ufficio stampa per scrittori ed editori, come si legge sul loro sito, che nell’estate 2020 era finito al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Une le minacce: “Annuncio la tua morte (mediatica, giuridica, magari anche fisica chi lo sa) con un anno di anticipo ed io mantengo sempre la parola data”. È il post pubblicato su Instagram dall’Il Taccuino e rivolto alDavid. Una serie di attacchi, poi le gravi e pesanti minacce: “La macchina del fango non avrà pietà di te – si legge ancora nel post – La settimana prossima sarà pubblicato il tuo indirizzo di casa ed inviato a tutte le persone che in questi anni hanno imparato ad odiarti. Per completezza di informazione lo manderemo anche a tutti i principali no Vax italiani”. Il Taccuino è unper scrittori ed editori, come si legge sul loro sito, che nell’estate 2020 era finito al ...

