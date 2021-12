“Sei uno sfigato di me**a”, la verità sulla lite tra Alfonso Signorini e Nicola Pisu al Gf Vip 6 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Durante la scorsa puntata del Gf Vip 6 c’è stata una lite tra Alfonso Signorini e Nicola Pisu? Ecco tutta la verità L’indiscrezione circola da alcune ore ed è veramente clamorosa. Stando da quanto riportato sul web, la scorsa puntata del reality show sarebbe stata molto accesa, soprattutto in studio. Non tutto, però, è come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Durante la scorsa puntata del Gf Vip 6 c’è stata unatra? Ecco tutta laL’indiscrezione circola da alcune ore ed è veramente clamorosa. Stando da quanto riportato sul web, la scorsa puntata del reality show sarebbe stata molto accesa, soprattutto in studio. Non tutto, però, è come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco 'Tanti oggi sono molto #social ma poco sociali: chiusi in sé stessi, prigionieri del cell… - AlbertoBagnai : Prima pagavano entrambi i coniugi: - MarianoRoccuzzo : @matteosalvinimi Allora sei coglione forte! Ma che cazzo vai farneticando IDIOTA tu e quei giornalisti dementi che… - Soliloquia18 : RT @Alberto63Al: ' Chi riconosce l'appartenenza alla famiglia umana, come fa a non aprire le porte? Poi io, come cristiano, come faccio a n… - spino1970 : @TheOriginalGabs @ClaudSantamaria @PietroCastellit @aurygiovinazzo Ho sentimenti contrastanti riguardo #freaksout r… -