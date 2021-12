Quirinale | il sogno di un presidente eletto dal popolo | perché la Costituzione va cambiata

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fra poco più di un mese senatori, deputati e delegati delle regioni dovranno eleggere il nuovodella repubblica. Mai come oggi la politica appare in affanno, come un giocatore di scopa costretto a ballare. Mattarella ha per tempo tolto ogni velleità alla ipotesi dai più preferita: una comoda pari e patta, con rielezione di unche non ha demeritato. Eliminata dunque la prospettiva di un bis, i "nostri" sono nel caos. Il centrosinistra non ha i numeri per decidere in proprio. Renzi ha sparigliato le carte, e difficilmente si adatterà a scelte che non lo vedano in qualche modo protagonista. È paradossalmente più verosimile che Renzi possa concordare su un candidato gradito al centrodestra che appoggiare un personaggio sponsorizzato da Letta.Se ne è reso conto pure Conte che non a caso ha sorprendentemente aperto ad un coinvolgimento ...