Quindi il Leicester è un cluster?

Non possiamo credere che l'allenatore del Leicester – Brendan Rodgers è persona seria e rispettabile – faccia pretattica col Covid. Quindi la situazione da lui descritta in conferenza stampa, è una definizione ben più che allarmante. Il Leicester ha una serie di calciatori positivi, così come altro personale dello staff, nonché calciatori che sono in attesa dell'esito dei tamponi. Una situazione molto simile all'ormai celebre Napoli-Genoa che lo scorso anno si giocò pur in presenza di un cluster tra i rossoblù. Partita che poi condusse alla positività di alcuni calciatori del Napoli, al no dell'Asl alla partenza della squadra per Torino e a una delle più surreali scene della storia del calcio con Andrea Agnelli che in tv spiegò che la Juventus rispettava le regole. Nel regno Unito già il Tottenham di Conte è alle prese ...

