Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Leicester, sfida da dentro o fuori per il destino degli azzurri in Europa League. Tra le diverse questioni affrontate, di seguito quanto evidenziato sulle condizioni di Insigne e Fabian Ruiz: Foto: GETTY – Fabian Ruiz infortunio "Insigne e Fabian? Stanno meglio entrambi, hanno dato risposte positive. Proviamo a recuperarli per domenica per la sfida contro l'Empoli, ma non sarà facile".

Ultime Notizie dalla rete : Proveranno farlo Gianni Morandi a Sanremo con una canzone di Jovanotti: l'annuncio ... e adesso proveranno a stupire tutti anche sul palco del Festival. Con il benestare di Amadeus, che a questo punto non potrà che andare ancora più in pressing sull'amico Lorenzo per farlo approdare ...

BALLANDO CON LE STELLE 2021/ Diretta: Arisa 'il corpo di Vito è casa!' (semifinale) Se un giorno dovesse capitare sarà perchè ci sentiremo di farlo'. Per questa puntata la coppia ha ...2021 Chi sono le coppie di Ballando con le stelle 2021 ancora in gara e che questa sera proveranno a ...

"Proveranno a farlo contro l'Empoli", notizia da Spalletti: su due giocatori SpazioNapoli Calciomercato Juventus: idea Cavani per 6 mesi Per il calciomercato di gennaio, la Juventus valuta una soluzione "ponte" per l'attacco: Edinson Cavani può essere un'opportunità ...

Genoa, Shevchenko può recuperare tre giocatori per il derby In casa Genoa si guarda all'infermeria. Tre calciatori proveranno a stringere i denti in vista della stracittadina contro la Sampdoria di venerdì sera ...

