Patrick Zaki finalmente libero | un abbraccio atteso da 22 mesi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il ricercatore egiziano è stato rilasciato. Grande emozione fuori dal commissariato di Mansura, dove lo studente è stato accolto tra le braccia della madre.. Dopo 22di carcere, il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna è stato scarcerato dal commissariato di Mansura, in Egitto. La notizia era stata già annunciata questa L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - eughenos : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - PatrizSarda : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

è libero. Lo studente attivista è stato scarcerato da un commissariato di Mansura e ha subito riabbracciato la madre e la sorella in una stretta via su cui affaccia il commissariato....è libero . E' stato infatti scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito il giovane ha abbracciato la madre . Martedì era arrivata la decisione del tribunale : lo studente ...Lo ha detto Patrick Zaki, parlando con l'ANSA, appena arrivato a casa della famiglia a Mansura dopo essere stato rilasciato dal carcere dopo 22 mesi. "Sto aspettando, vedrò nei prossimi giorni ...Lo studente universitario ora ha un desiderio: "Voglio essere in Italia il prima possibile, andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università" ...