Patrick Zaki | ecco cosa lo aspetta dopo la scarcerazione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ladovrà affrontare il processo a suo carico per le accuse di propaganda sovversiva In attesa cheriacquisti di fatto la libertà, continua il lavoro della difesa per dimostrare la sua completa innocenza e l’illegalità dell’arresto.22 mesi di prigionia, lo studente egiziano sarà scarcerato, forse già oggi 8 dicembre, ma su di lui pendono ancora le accuse di propaganda sovversiva. Il giovane, infatti, dovrà ritornare il tribunale il prossimo primo febbraio per una nuova udienza del processo a suo carico. “Speriamo che nella prossima udienza ci sia quel passo in più che tutti aspettiamo e cioè il riconoscimento della sua innocenza. Oggi è comunque stato fatto tantissimo”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di ...