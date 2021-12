Pallone d’oro, Lewandowski chiarisce: «Commosso ed emozionato dalle parole di Messi» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha voluto fare chiarezza su una sua recente intervista sul Pallone d’oro e Messi Roberto Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a Kicker ha voluto fare chiarezza sulla sua ultima intervista e sulle parole riferite a Messi e al Pallone d’oro. LE parole – «Le mie parole su Messi sono state fraintese. La mia dichiarazione fatta in una recente intervista è stata fraintesa, non ho mai voluto dire che le parole di Lionel Messi non fossero serie o sincere. Anzi, sono rimasto Commosso ed emozionato dal suo discorso all’evento di Parigi, in cui ha espresso che, a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attaccante del Bayern Monacoha voluto fare chiarezza su una sua recente intervista sulRoberto, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a Kicker ha voluto fare chiarezza sulla sua ultima intervista e sulleriferite ae al. LE– «Le miesusono state fraintese. La mia dichiarazione fatta in una recente intervista è stata fraintesa, non ho mai voluto dire che ledi Lionelnon fossero serie o sincere. Anzi, sono rimastoeddal suo discorso all’evento di Parigi, in cui ha espresso che, a ...

