Nostalgie | teatro | risate guascone e fantasmi In una parola | Buttafuoco

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leonforte, da quando ne scrive Pietrangelo, è un paese immaginario malgrado si ostinino ad avallarne la mera consistenza geografica testimoni attendibili quali i suoi abitanti, le Poste italiane che gli attribuiscono il cap 94013, le mappe dettagliate di Sicilia sotto le coordinate 37°39’N 14°24’E, e ovviamente Wikipedia. Nella Leonforte dilatitudine e longitudine sono misure relative al lettore al pari della sua disposizione nel tempo, anche quando le date risultano precisate, anche se certi personaggi furono o sono titolari di una vita registrata all’anagrafe o nella Storia. Come nel romanzo “Sono cose che passano” (352 pp., La nave di Teseo, 19 euro). Chi entra a Leonforte dalla porta del libro, stavolta si ritrova spettatore dell’amore cieco tra una principessa, Ottavia di Bauci dagli illustrissimi natali e di fulgida ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nostalgie teatro

Il Foglio

...imposto di portare avanti tutto ciò senza per altro mai indulgere ad anacronistiche; ... 47° numero della rivista "Menta e Rosmarino" Mercoledì 8 dicembre 2021, ore 17:00Soms di ...... dopo un breve periodo ae casa d'aste. I motivi furono addotti dal fatto che la pur '... Il periodo storico non consentiva, il passato non affascinava , pertanto il Museo d'Orsay è ...