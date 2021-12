"No vax in tv? Lui fa il tg, ma noi che facciamo programmi...". Giletti, bordata a Mentana in diretta | Video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimo Giletti nella puntata di oggi 8 dicembre ospita a Non è l'arena, su La7, il dottor Guido Russo, l'odontoiatra biellese che ha cercato di vaccinarsi usando un braccio di silicone. La presenza dell'ospite fa discutere. "Noi che facciamo programmi abbiamo bisogno di conflitti e confronti, abbiamo bisogno anche di portare persone per capire chi sono", dice Giletti motivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico Mentana, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. "I telegiornali devono dare notizie, noi facciamo programmi: sono mondi completamente diversi. Io la scorsa settimana, al vicequestore no vax Nunzia Alessandra Schillirò, ho dimostrato in tempo reale che non stava dicendo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimonella puntata di oggi 8 dicembre ospita a Non è l'arena, su La7, il dottor Guido Russo, l'odontoiatra biellese che ha cercato di vaccinarsi usando un braccio di silicone. La presenza dell'ospite fa discutere. "Noi cheabbiamo bisogno di conflitti e confronti, abbiamo bisogno anche di portare persone per capire chi sono", dicemotivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. "I telegiornali devono dare notizie, noi: sono mondi completamente diversi. Io la scorsa settimana, al vicequestore no vax Nunzia Alessandra Schillirò, ho dimostrato in tempo reale che non stava dicendo una ...

