Napoli, Spalletti: "Con il Leicester serve motivazione. Insigne? Difficile recuperi" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco le parole del tecnico partenopeo in vista del delicato match di Europa League contro il Leicester. Leggi su 90min (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco le parole del tecnico partenopeo in vista del delicato match di Europa League contro il

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Leicester, Spalletti spera di poter contare su Demme dal 1' - titty_napoli : RT @checenefotte: Solo un coglione della gazzetta poteva chiedere a Spalletti se domani è possibile far riposare qualcuno che ha giocato di… - RepSscNapoli : Spalletti: 'Schiena dritta, le difficoltà vanno prese a calci' -