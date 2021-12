MotoGP, Alberto Puig sull’addio di Valentino Rossi: “La top-class non ne risentirà” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiude un 2021 tra tanti punti interrogativi in casa Honda. Il nuovo infortunio occorso a Marc Marquez ha costretto il campione spagnolo a chiudere anzitempo la stagione, non potendo prendere parte ai test di scena a Jerez de la Frontera (Spagna) a chiusura di quest’anno. Ecco che per il Team Repsol si pone il problema di non poter avviare un discorso di sviluppo con il principale riferimento in squadra, come era già accaduto precedentemente, con il rischio concreto di dover rincorrere gli avversari. Alberto Puig, Team Manager, attende novità confortanti da questo punto di vista, considerando l’importanza che ha Marc per la squadra. Al momento, quindi, nel caso in cui Marquez non dovesse neanche recuperare per i test a Sepang (Malesia) del 2022, il collaudatore Stefan Bradl dovrà fare gli straordinari. Un 2022 nel quale non ci sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiude un 2021 tra tanti punti interrogativi in casa Honda. Il nuovo infortunio occorso a Marc Marquez ha costretto il campione spagnolo a chiudere anzitempo la stagione, non potendo prendere parte ai test di scena a Jerez de la Frontera (Spagna) a chiusura di quest’anno. Ecco che per il Team Repsol si pone il problema di non poter avviare un discorso di sviluppo con il principale riferimento in squadra, come era già accaduto precedentemente, con il rischio concreto di dover rincorrere gli avversari., Team Manager, attende novità confortanti da questo punto di vista, considerando l’importanza che ha Marc per la squadra. Al momento, quindi, nel caso in cui Marquez non dovesse neanche recuperare per i test a Sepang (Malesia) del 2022, il collaudatore Stefan Bradl dovrà fare gli straordinari. Un 2022 nel quale non ci sarà ...

