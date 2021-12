Meghan Markle non può candidarsi negli Stati Uniti (lo dice un emendamento del 1810) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La duchessa del Sussex si dedicherà alla politica americana oppure no? Nel dubbio, gli esperti di costituzione recuperano una vecchia proposta di legge che le impedirebbe di correre per la presidenza Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La duchessa del Sussex si dedicherà alla politica americana oppure no? Nel dubbio, gli esperti di costituzione recuperano una vecchia proposta di legge che le impedirebbe di correre per la presidenza

Advertising

Raffilongobardi : RT @ilmessaggeroit: Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata. E spunta il retroscena: «Markle la fece piangere» - ilmessaggeroit : Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata. E spunta il retroscena: «Markle la fece piangere» - VanityFairIt : I Cambridge a Natale preparano doni per tutta la famiglia: anche per i nipotini di casa Sussex, nonostante il rappo… - ParliamoDiNews : Meghan Markle `massacra` la Regina Elisabetta e Kate Middleton: la classifica che la consacra – Libero Quotidiano… - sophilos5 : RT @pierpi13: quando mi dicono: immagina un cretino: -