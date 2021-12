L’Ue ne fa una giusta: nella «tassonomia verde» entrano nucleare e gas naturale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Buona notizie (per una volta) in arrivo da Bruxelles. Stando ad alcune indiscrezioni, la Commissione Europea avrebbe infatti completato la stesura del primo atto delegato in materia di investimenti sostenibili in attuazione del Regolamento 2020/852. Un passo in avanti necessario ai fini del completamento della cosiddetta “tassonomia verde”. nella tassonomia verde finiscono nucleare e gas naturale La tassonomia verde rappresenta, in estrema sintesi, il “vocabolario” della transizione ecologica che l’Unione ha posto come proprio obiettivo. All’interno di essa sono incluse le caratteristiche perché un investimento – segnatamente in chiave energetica – possa essere considerato “verde”. Elemento non da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Buona notizie (per una volta) in arrivo da Bruxelles. Stando ad alcune indiscrezioni, la Commissione Europea avrebbe infatti completato la stesura del primo atto delegato in materia di investimenti sostenibili in attuazione del Regolamento 2020/852. Un passo in avanti necessario ai fini del completamento della cosiddetta “”.finisconoe gasLarappresenta, in estrema sintesi, il “vocabolario” della transizione ecologica che l’Unione ha posto come proprio obiettivo. All’interno di essa sono incluse le caratteristiche perché un investimento – segnatamente in chiave energetica – possa essere considerato “”. Elemento non da ...

