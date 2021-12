Lipsia, Tedesco favorito per il dopo Marsch (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Lipsia sta pensando a Domenico Tedesco per il dopo Marsch: le ultime sulla panchina della squadra tedesca E’ ai dettagli la trattativa per il nuovo allenatore del Lipsia. La squadra tedesca ha trovato l’accordo con Domenico Tedesco che ora è pronto ad accettare e subentrare a Marsch. A riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter. Superata la concorrenza di Amorim e Schimdt che non si sarebbero liberati rispettivamente da Sporting Lisbona e PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilsta pensando a Domenicoper il: le ultime sulla panchina della squadra tedesca E’ ai dettagli la trattativa per il nuovo allenatore del. La squadra tedesca ha trovato l’accordo con Domenicoche ora è pronto ad accettare e subentrare a. A riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter. Superata la concorrenza di Amorim e Schimdt che non si sarebbero liberati rispettivamente da Sporting Lisbona e PSV. L'articolo proviene da Calcio News 24.

