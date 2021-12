Le Iene, Matteo Giunta rivela: “Lite con Magnini per Federica Pellegrini” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervistato da Le Iene in vista delle nozze con Federica Pellegrini, Matteo Giunta ha parlato della prima volta dei rapporti tesi con il cugino Filippo Magnini, ex fidanzato della nuotatrice azzurra. Giunta ha rivelato che probabilmente Magnini non sarà presente al matrimonio, dopo le tensioni che ci sono state. Matteo Giunta, l’allenatore e fidanzato di Federica Pellegrini, la Divina del nuoto azzurro, è stato intervistato da Le Iene Leggi su solodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervistato da Lein vista delle nozze conha parlato della prima volta dei rapporti tesi con il cugino Filippo, ex fidanzato della nuotatrice azzurra.hato che probabilmentenon sarà presente al matrimonio, dopo le tensioni che ci sono state., l’allenatore e fidanzato di, la Divina del nuoto azzurro, è stato intervistato da Le

Advertising

ApPietri : RT @redazioneiene: Sport e vita di coppia con nozze in vista. L’intervista a Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di @mafaldina88, dec… - _Sport_Calcio_ : RT @redazioneiene: Sport e vita di coppia con nozze in vista. L’intervista a Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di @mafaldina88, dec… - raspa90 : RT @redazioneiene: Sport e vita di coppia con nozze in vista. L’intervista a Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di @mafaldina88, dec… - mafaldina88 : RT @redazioneiene: Sport e vita di coppia con nozze in vista. L’intervista a Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di @mafaldina88, dec… - redazioneiene : Sport e vita di coppia con nozze in vista. L’intervista a Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di @mafaldina88… -