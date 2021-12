Juve | il corto muso vale oro | colpo di scena inatteso in Champions

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lanon spreca la sua occasione in casa contro il Malmo: Kean porta in vantaggio i bianconeri su assist di Bernardeschi. Buona partita disputata dallantus in casa contro il Malmo. I bianconeri non hanno sbagliato l’occasione di chiudere il proprio girone di qualificazione agli ottavi diLeague con una vittoria e primi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.