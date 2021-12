Johnny | caduta e riscatto di un clochard | «Ero un naufrago | mi sono rimesso in piedi grazie al vostro aiuto»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un mese fachiedeva l’elemosina sulla Darsena di Milano. Gara di solidarietà tra i lettori del «Corriere»: la Fondazione Casa dello spirito e delle arti ha raccolto le donazioni. Il 31enne è stato accolto in una comunità di don Mazzi e fa il magazziniere in un’azienda piemontese. «Carico gli scatoloni all’alba, al freddo: sgobbo efelice»

