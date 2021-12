Inter, Barella rischia due giornate di squalifica: addio ottavi? Sarà decisivo il referto di Brych (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Inter in apprensione per Nicolò Barella. Il centrocampista con il cartellino rosso rimediato contro il Real Madrid rischia di complicare la vita dei nerazzurri in Champions, visto che per questa espulsione potrebbero arrivare non una, ma addirittura due giornate di squalifica. Vorrebbe dire assenza sia all’andata che al ritorno, sarebbe un grosso problema per Inzaghi. A ogni modo, Sarà decisivo il referto dell’arbitro Brych, che ha cacciato il mediano per via di un pugno sul polpaccio a Militao come reazione a un brutto fallo dei difensore blancos. Un pugno più intenzionale che reale e che potrebbe costituire l’appiglio per l’Inter nel caso di un ricorso qualora vengano date due giornate dalla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’in apprensione per Nicolò. Il centrocampista con il cartellino rosso rimediato contro il Real Madriddi complicare la vita dei nerazzurri in Champions, visto che per questa espulsione potrebbero arrivare non una, ma addirittura duedi. Vorrebbe dire assenza sia all’andata che al ritorno, sarebbe un grosso problema per Inzaghi. A ogni modo,ildell’arbitro, che ha cacciato il mediano per via di un pugno sul polpaccio a Militao come reazione a un brutto fallo dei difensore blancos. Un pugno più intenzionale che reale e che potrebbe costituire l’appiglio per l’nel caso di un ricorso qualora vengano date duedalla ...

