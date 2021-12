Gabriele Cioffi alla guida dell’Udinese Calcio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Udinesecomunica di aver affidato, ad interim, latecnica della prima squadra ache dirigerà la squadra dpanchina in occasione della partita contro il Milan.Aun grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese. Di ieri la notizia che l’Udineseha sollevato Luca Gotti dtecnica della prima squadra.Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

08/12/2021 - 12:43 Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra ache dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. Aun grande in bocca al lupo da parte di tutta l'Udinese Calcio. Questo il comunicato ...E' stato ufficializzato il sostituto ad interim: si tratta diche guiderà la squadra nel match difficile contro il Milan. Poi, con ogni probabilità, sarà Paco Jemez l'uomo scelto già ...Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina ...Non è ancora stata trovata la quadra per il successore del tecnico esonerato. Con il Milan va in panchina Cioffi.