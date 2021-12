Fmi | allarme transizione ecologica La prossima crisi sarà quella dei metalli

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Fondo Monetario Internazionale, attraverso una sua ricerca per il World Economic Outlook di ottobre, ha espresso i propri fondati timori conseguenti allaverso l’energia pulita, necessaria per evitare l’acuirsi del cambiamento climatico. La green economy ‘spinta’ a seguito di quanto deciso dal COP26 nonostante il risultato insoddisfacente per gli ambientalisti, potrebbe scatenare una domanda disenza precedenti nei prossimi decenni, che richiederà fino a 3 miliardi di tonnellate. Il Fmi porta alcuni esempi: un tipico pacco batteria di un veicolo elettrico, ad esempio, necessita di circa 8 chilogrammi (18 libbre) di litio, 35 chilogrammi di nichel, 20 chilogrammi di manganese e 14 chilogrammi di cobalto, mentre le stazioni di ricarica richiedono notevoli quantità di rame. Per l’energia verde, i pannelli solari utilizzano grandi ...