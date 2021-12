F1, GP Abu Dhabi 2021. Cinque vittorie per Lewis Hamilton, ma lo scorso anno si impose Max Verstappen (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo quasi nove mesi di gare, anche la 72ma edizione del Mondiale di Formula Uno giunge al suo epilogo. Domenica 12 dicembre le ostilità si chiuderanno con il Gran Premio di Abu Dhabi, che ricoprirà il ruolo di atto finale per l’ottava stagione consecutiva. La capitale degli Emirati Arabi Uniti stipulò un accordo con la Formula Uno nel 2007, anno in cui venne annunciato come, dal 2009, si sarebbe disputato un GP proprio nella nazione degli sceicchi. Sull’isola di Yas, situata circa 30 km da Abu Dhabi, cominciò quindi la costruzione del faraonico autodromo che oggi conosciamo come Yas Marina Circuit. Il Gran Premio di Abu Dhabi, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, rappresentando sovente l’atto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo quasi nove mesi di gare, anche la 72ma edizione del Mondiale di Formula Uno giunge al suo epilogo. Domenica 12 dicembre le ostilità si chiudercon il Gran Premio di Abu, che ricoprirà il ruolo di atto finale per l’ottava stagione consecutiva. La capitale degli Emirati Arabi Uniti stipulò un accordo con la Formula Uno nel 2007,in cui venne annunciato come, dal 2009, si sarebbe disputato un GP proprio nella nazione degli sceicchi. Sull’isola di Yas, situata circa 30 km da Abu, cominciò quindi la costruzione del faraonico autodromo che oggi conosciamo come Yas Marina Circuit. Il Gran Premio di Abu, che in questogiunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, rappresentando sovente l’atto ...

