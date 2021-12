Emergenza freddo a Napoli, aperte di notte stazioni metro per senza fissa dimora (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’amministrazione comunale di Napoli ha adottato una serie di misure per far fronte all’Emergenza freddo. Stanotte, e per i successivi sette giorni fino a nuovo provvedimento, vi sarà l’apertura straordinaria delle stazioni della Linea 1 della metropolitana. Entro lunedì 13 si provvederà all’ampliamento della struttura di accoglienza di via Bernardo Tanucci con la disponibilità all’accoglienza notturna per 15 persone. È stato già attivato il gruppo operativo composto da rappresentanti di Unità di Strada, Asia, Napoli Servizi e Polizia Locale per garantire il supporto alle persone senza dimora, nonché al riordino ed al ripristino del decoro urbano. In merito, l’assessore alle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’amministrazione comunale diha adottato una serie di misure per far fronte all’. Sta, e per i successivi sette giorni fino a nuovo provvedimento, vi sarà l’apertura straordinaria delledella Linea 1 dellapolitana. Entro lunedì 13 si provvederà all’ampliamento della struttura di accoglienza di via Bernardo Tanucci con la disponibilità all’accoglienza notturna per 15 persone. È stato già attivato il gruppo operativo composto da rappresentanti di Unità di Strada, Asia,Servizi e Polizia Locale per garantire il supporto alle persone, nonché al riordino ed al ripristino del decoro urbano. In merito, l’assessore alle ...

Campania, arriva una nuova allerta meteo: piogge e calo di temperature. Stazioni metro aperte ai senzatetto La Protezione Civile emana un avviso dalle 16 di mercoledì 8 dicembre alla stessa ora del 9. Previsto un rischio idrogeologico con allagamenti e inondazioni. Prime iniziative dell’amministrazione per ...

