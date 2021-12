Delusione Milan | Romagnoli | «Ce l' abbiamo messa tutta | ora testa al campionato»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Sapevamo che era difficile,fatto una buona partita. Dispiace perché cicreduto, ma il calcio è così. Ce l’, oraal». Lo ha detto il capitano del, Alessioai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League. «Le assenze fanno parte del gioco, chi ha giocato si è fatto trovare pronto – ha aggiunto il difensore -. Avremmo dovuto forse raccogliere qualcosa in più prima: non dovevamo arrivare a giocarci tutto all’ultima. Però è andata così, proveremo a rientrare in Champions il prossimo anno». La squadra è attesa ora alla trasferta di Serie A contro l’Udinese.

MILANO - Stefano Pioli non riesce a nascondere la delusione per l'eliminazione dall'Europa del suo Milan, quarto nel girone di Champions League dopo il ko di stasera con il Liverpool a San Siro: "Ci dispiace tanto uscire dall'Europa - le parole di ... MILANO - Stefano Pioli ci credeva ancora e, per questo motivo, la delusione è tanta dopo l'eliminazione dall'Europa del suo Milan. I rossoneri sono stati battuti 2-1 in casa dal Liverpool, hanno chiuso quarti il girone di Champions League (dietro gli inglesi, l'... Nel post partita di Milan TV Alessandro Florenzi ha parlato di come reagire dopo la sconfitta col Liverpool e la conseguente eliminazione dalla Champions: "Dobbiamo prendere la forza in ..."