Dario Angeletti ucciso a Tarquinia: un sospettato sarebbe in stato di fermo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) sarebbe stato fermato il presunto assassino di Dario Angeletti, il docente trovato morto ieri nei pressi delle saline di Tarquinia. Un omicidio che ha sconvolto la cittadina viterbese. Secondo quanto riferisce TusciaWeb, la persona che ha ucciso ieri Angeletti sarebbe stata arrestata poche ore fa. Nella notte erano arrivate indiscrezioni che parlavano del lavoro degli inquirenti indirizzato su un solo sospettato che appunto, pochi minuti fa, sarebbe stato fermato. Angeletti era un docente dell’Università della Tuscia. Ieri pomeriggio è stato trovato morto nella sua auto in un parcheggio a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il cadavere insanguinato del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021)fermato il presunto assassino di, il docente trovato morto ieri nei pressi delle saline di. Un omicidio che ha sconvolto la cittadina viterbese. Secondo quanto riferisce TusciaWeb, la persona che haieristata arrestata poche ore fa. Nella notte erano arrivate indiscrezioni che parlavano del lavoro degli inquirenti indirizzato su un soloche appunto, pochi minuti fa,fermato.era un docente dell’Università della Tuscia. Ieri pomeriggio ètrovato morto nella sua auto in un parcheggio a, in provincia di Viterbo. Il cadavere insanguinato del ...

Advertising

361_magazine : Dario Angeletti, docente universitario ucciso a Tarquinia - zazoomblog : Tarquinia professore trovato morto in auto: Dario Angeletti 50 anni è stato ucciso - #Tarquinia #professore… - Gazzettino : Tarquinia, professore trovato morto in auto: Dario Angeletti, 50 anni, «è stato ucciso» - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Viterbo Professore trovato morto in auto: Dario Angeletti, 50 anni, è stato ucciso - 0766news_TripTv : ?? Tarquinia. Dario Angeletti, docente ucciso a colpi di pistola ???? Leggi l'articolo ?? -