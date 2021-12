Crac | tasse | scommesse | quando il presidente va in galera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Presidenti in, detenuti in attesa di un giudizio che - colpevoli e/o innocenti - è arrivato spesso ben oltre il triplice fischio finale, dopo svariati processi al Var. Massimo Ferrero è ...

Presidenti in galera, detenuti in attesa di un giudizio che - colpevoli e/o innocenti - è arrivato spesso ben oltre il triplice fischio finale, dopo svariati processi al Var. Massimo Ferrero è ......Sangalli - l'unica strada per cambiare la situazione è "accelerare il previsto taglio delle, ... In ogni caso, il Pil resterebbe lontano dai livelli precedenti alLehman Brothers. Simile il ...L’imprenditore campano, che rilevò l’ìmpero dell’ex vice sindaco, è stato prosciolto per bancarotta perché è passato troppo tempo ...Una notizia straordinaria quella che arriva dalla Corea del Sud, che colpirà in modo positivo i nostri portafogli, anche se indirettamente. La temuta legge che avrebbe inserito nell’ordinamento una ta ...