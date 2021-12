“Cosa provo per lui”. Alex Belli, la bomba al GF Vip dalla stessa Soleil Sorge. E cambia tutto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si torna a parlare della storia d’amore più controversa della storia del GF Vip: quella tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due non tendono a ‘staccarsi’, anzi. Dopo l’ultima puntata del GF sono sempre più vicini e… passionali. Loro la chiamano “amicizia speciale” ma solo nelle ultime ore, la gieffina si è confidata con Biagio D’Anelli (che sembra sempre di più un giornalista di gossip infiltrato, piuttosto che un concorrente). Durante la chiacchierata con il nuovo elemento di Signorini, l’influencer ha detto che nella sua vita non vuole Alex, ma il ragazzo che ha fuori dalla casa del GF Vip. Sì, avete capito bene: Soleil Sorge non vuole Belli anche se sta facendo di tutto per dimostrargli il contrario. Ha detto poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si torna a parlare della storia d’amore più controversa della storia del GF Vip: quella tra. I due non tendono a ‘staccarsi’, anzi. Dopo l’ultima puntata del GF sono sempre più vicini e… passionali. Loro la chiamano “amicizia speciale” ma solo nelle ultime ore, la gieffina si è confidata con Biagio D’Anelli (che sembra sempre di più un giornalista di gossip infiltrato, piuttosto che un concorrente). Durante la chiacchierata con il nuovo elemento di Signorini, l’influencer ha detto che nella sua vita non vuole, ma il ragazzo che ha fuoricasa del GF Vip. Sì, avete capito bene:non vuoleanche se sta facendo diper dimostrargli il contrario. Ha detto poi ...

Advertising

sheowns_myheart : RT @ValelaV91: Pippo, segugio di 3 anni buttato per strada in Calabria perché non sa cacciare. 21kg di cane cozza, sterilizzato, compatibil… - catastrouge : RT @ValelaV91: Pippo, segugio di 3 anni buttato per strada in Calabria perché non sa cacciare. 21kg di cane cozza, sterilizzato, compatibil… - stoabestemmia : @Marco1999Busa @SCRIGNOMAGICO @LaRoRy1 @_Carabinieri_ Ah ok. Vero. Va be, provo tutta una pena e tutto un fastidio,… - SentirsiUltimi : RT @ValelaV91: Pippo, segugio di 3 anni buttato per strada in Calabria perché non sa cacciare. 21kg di cane cozza, sterilizzato, compatibil… - Danila0909 : RT @Ire_Lica: Quando un ragazzino di 14 anni afferma una cosa del genere dovrebbero intervenire gli assistenti sociali. Provo vergogna per… -