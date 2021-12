Barbara D'Urso, dov'è finito Francesco Zangrillo? E' giallo sulla loro love story (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' stata una delle coppie più paparazzate dell'ultimo anno quella formata da Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo, per alcune settimane i due sono stati visti in moltissime situazioni, tante da sembrare davvero inseparabili. Nonostante fossero sempre in compagnia l'uno dell'altra, nessuno dei due ha mai confermato né smentito una love story. Da qualche tempo però, sembra che non si vedano più, anzi che il broker di 37 anni sia completamente sparito dalla circolazione, lasciando tutti con il dubbio. Per capirci qualcosa bisogna tornare indietro, al primo avvistamento della coppia: la loro storia è cominciata nel settembre del 2020, in un'intervista la conduttrice di Mediaset ha affermato: "C'è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' stata una delle coppie più paparazzate dell'ultimo anno quella formata daD', per alcune settimane i due sono stati visti in moltissime situazioni, tante da sembrare davvero inseparabili. Nonostante fossero sempre in compagnia l'uno dell'altra, nessuno dei due ha mai confermato né smentito una. Da qualche tempo però, sembra che non si vedano più, anzi che il broker di 37 anni sia completamente sparito dalla circolazione, lasciando tutti con il dubbio. Per capirci qualcosa bisogna tornare indietro, al primo avvistamento della coppia: lastoria è cominciata nel settembre del 2020, in un'intervista la conduttrice di Mediaset ha affermato: "C'è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un ...

