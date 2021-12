Arrivabene | “Pretendiamo rispetto | i processi mediatici non ci piacciono”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizio, ad della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SkySport dell’imminente gara contro il Malmoe: “Stasera ci giochiamo una partita importante per l’eventuale primo posto nel girone, ma in ogni caso quando passi la fase a gruppi ti può capitare una squadra fortissima sia da primo che da secondo. Si apre una nuova Champions”. È la prima volta che parla dopo essere stato sentito dagli inquirenti, che idea si è fatto dell’inchiesta?“Io sono stato sentito come persona informata sui fatti e ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Ci tengo a precisare che siamo una società quotata, soggetta a controlli molto molto rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò collaboriamo con tutti, con le autorità, con grande: ciò che dovevamo dire l’abbiamo fatto con un comunicato stampa fatto sia all’esterno che durante ...

