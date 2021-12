Allegri: «Kean? Sta bene, se no non giocava. Morata viene in panchina, ha giocato molte partite» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, poco prima del fischio di inizio di Juventus-Malmoe. “Kean sta bene, se no non giocava, lo tenevo fuori. Sta bene, Morata viene in panchina, riposa un po’ ha giocato molte partite. Poi gioca De Winter, un ragazzo giovane, che comunque è pronto per fare una partita come questa. C’è qualche cambio a metà campo, comunque dobbiamo fare una partita importante e soprattutto cercare di vincere”. Si aspetta qualcosa in più da chi gioca di meno? “Io guardo tutti con attenzione. Sono contento quando gioca Perin, Rugani ha fatto bene quando ha giocato. Arthur credo sia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, poco prima del fischio di inizio di Juventus-Malmoe. “sta, se no non, lo tenevo fuori. Stain, riposa un po’ ha. Poi gioca De Winter, un ragazzo giovane, che comunque è pronto per fare una partita come questa. C’è qualche cambio a metà campo, comunque dobbiamo fare una partita importante e soprattutto cercare di vincere”. Si aspetta qualcosa in più da chi gioca di meno? “Io guardo tutti con attenzione. Sono contento quando gioca Perin, Rugani ha fattoquando ha. Arthur credo sia ...

