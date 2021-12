Al Circolo Magnolia, arriva il duo rivelazione di X-Factor 2021, una performance musicale che assume i contorni di un viaggio mistico (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un duo composto da Damon Arabsolgar (Iran/Italia/Germania) e dal segratese Anselmo Luisi. Mescolano ritmi pesanti con grandi spazi sonori, alternando elettronica rock, jazz e canzoni popolari Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un duo composto da Damon Arabsolgar (Iran/Italia/Germania) e dal segratese Anselmo Luisi. Mescolano ritmi pesanti con grandi spazi sonori, alternando elettronica rock, jazz e canzoni popolari

Advertising

RickyAbsol : Girl in Red al Circolo Magnolia il 5 luglio. Biglietti in vendita da lunedì su DICE al prezzo di 34,50€ - zazoomblog : Al Circolo Magnolia arriva il duo rivelazione di X-Factor 2021 una performance musicale che assume i contorni di un… - RickyAbsol : Rinviato all'11 maggio il concerto dei @bmblackmidi a Milano. Cambia anche la location: non più Circolo Magnolia ma Santeria Toscana 31. -