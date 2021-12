Tuffi, Mondiali Juniores 2021: Matteo Santoro è oro dal trampolino tre metri! Matteo Cafiero bronzo (Di martedì 7 dicembre 2021) Una giornata da ricordare per i Tuffi italiani. Nel corso della sesta giornata dei Mondiali Juniores di scena a Kiev (Ucraina), la selezione del Bel Paese ha potuto fregiarsi di ben due medaglie nella stessa specialità. Il riferimento è alla gara maschile dal trampolino tre metri (boys B). Matteo Santoro ha confermato tutto quello che si dice sul suo conto, andando oltre le più rosee previsioni. Il 14enne romano, infatti, si è imposto in questa prova con il punteggio di 493.90 precedendo il talentuosissimo ucraino Oleksii Sereda (491.75) e l’altro azzurro Matteo Cafiero (468.10). Una gara molto consistente da parte di Santoro frutto di un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 64.50 solido, ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Una giornata da ricordare per iitaliani. Nel corso della sesta giornata deidi scena a Kiev (Ucraina), la selezione del Bel Paese ha potuto fregiarsi di ben due medaglie nella stessa specialità. Il riferimento è alla gara maschile daltre metri (boys B).ha confermato tutto quello che si dice sul suo conto, andando oltre le più rosee previsioni. Il 14enne romano, infatti, si è imposto in questa prova con il punteggio di 493.90 precedendo il talentuosissimo ucraino Oleksii Sereda (491.75) e l’altro azzurro(468.10). Una gara molto consistente da parte difrutto di un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 64.50 solido, ...

Tuffi, Mondiali Juniores 2021: Matteo Santoro è oro dal trampolino tre metri! Matteo Cafiero bronzo OA Sport Tuffi, Mondiali Juniores 2021: Matteo Santoro è oro dal trampolino tre metri! Matteo Cafiero bronzo Una giornata da ricordare per i tuffi italiani. Nel corso della sesta giornata dei Mondiali Juniores di scena a Kiev (Ucraina), la selezione del Bel Paese ha potuto fregiarsi di ben due medaglie nella ...

Mondiali jrs a Kiev. Santoro oro e Cafiero bronzo dai 3 mt L'enfante prodige dei tuffi italiani è Matteo Santoro che vince uno strepitoso oro dai 3 metri nella finale che apre il sesto pomeriggio di gare dei Mondiali juniores di Kiev. Sublime la gara del 14en ...

