Traffico Roma del 07-12-2021 ore 12:30 (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Ok tranquilla il Traffico sul Raccordo Anulare ora si circola di nuovo senza impedimenti sull’intero nello mentre per un incidente se stai in coda in via Marmorata si procede poi incolonnati per Traffico in via Appia Pignatelli del Vicolo della Basilica fino a via dell’Almone Traffico intenso con code anche sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Acilia e via di Malafede direzione Roma in centro troviamo code sul lungo Tevere da Ponte Vittorio a Ponte Mazzini mentre nel tardo pomeriggio è prevista una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità possibili le ripercussioni al Traffico tra le 17:30 e le 20 ma per saperne di più di queste ed altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Ok tranquilla ilsul Raccordo Anulare ora si circola di nuovo senza impedimenti sull’intero nello mentre per un incidente se stai in coda in via Marmorata si procede poi incolonnati perin via Appia Pignatelli del Vicolo della Basilica fino a via dell’Almoneintenso con code anche sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Acilia e via di Malafede direzionein centro troviamo code sul lungo Tevere da Ponte Vittorio a Ponte Mazzini mentre nel tardo pomeriggio è prevista una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità possibili le ripercussioni altra le 17:30 e le 20 ma per saperne di più di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

muoversintoscan : ???? In #A1, incidente risolto e traffico regolare tra #Valdarno e #Arezzo verso Roma #viabiliTOS - frafiore85 : @AFTSDCrypto Emiliano il tuo appuntamento mattutino riesce a rendermi meno pesante persino il traffico di Roma - f1cimpix : mi manca roma, mi manca il traffico, mi manca la spazzatura per strada e le buche, mi manca la città in tilt per du… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via dello Scalo San Lorenzo ?????? code tra Piazzale Labicano e Tangenziale est > Tangenziale est #Luceverde #Lazio - HDMarsil : GRA, protesta degli attivisti per il clima: traffico bloccato -