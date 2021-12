Ternana | dopo la sfuriata Lucarelli porta tutti a cena in vista della Strega

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Torna il sereno in casal’amaro pareggio di Frosinone. In superiorità numerica, le fere non sono state in grado di piegare la formazione di Fabio Grosso e nel post partita il tecnico Cristianonon ha mancato di sottolineare l’occasione sprecata dai suoi ragazzi. “E’ sicuramente un punto guadagnato ed è la conferma che possiamo guardare soltanto alla salvezza”, sono state le parole pronunciate provocatoriamente dall’ex attaccante nel ventre del “Benito Stirpe“. Si aspettava qualcosa di più dalla sua, nonostante contro i ciociari sia arrivato il quinto risultato utile consecutivo che ha consentito agli umbri dirsi a quota 22 punti, distanti sei lunghezze dal Benevento, atteso venerdì sera al “Libero Liberati“. Proprio in ...