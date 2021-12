Stazione Termini | immigrato tenta di sgozzare un uomo con il collo di una bottiglia | volto sfregiato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora paura nella zona della. Un nigeriano di 38 anni hato diil rivale con undiche aveva rotto. La lite è nata da una discussione per la contesa di un giaciglio sul marciapiede di via Marsala. L’aggressore, con il vetro, hail “rivale” ale all’occhio. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento di una pattuglia dei carabinieri., l’arresto del nigeriano I militari hanno capito cosa stava accadendo e sono intervenuti. Il nigeriano hato la via della fuga e i carabinieri l’hanno inseguito. Una volta raggiunto, l’ha opposto anche una forte resistenza, che comunque non gli ha evitato ...

E così sono stati coinvolti i vigili urbani per presidiare, ogni giorno d'ora in avanti, le stazioni e i capolinea più affollati: dallaad Anagnina, da Tiburtina a piazzale Flaminio. ...Napoli parla dal capolinea degli autobus di fronte alla, attorno a lui decine di agenti si muovono lungo le banchine armati di dispositivi per la verifica del Qr code. Non si ...Il primo giorno con il super green pass è come l'ultimo senza, nel paese reale. Gli italiani sono andati al lavoro e gli studenti a scuola; i turisti hanno preso possesso dei ...Violenza in strada in preoccupante ascesa. Tre aggressioni nel giro di poche ore. Dopo le minacce alla polizia davanti la stazione Termini, da parte di un cittadino nigeriano armato di un ...