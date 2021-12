Sora | si schianta contro un muro dopo aver rubato un’auto | in manette un 20enne

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ha cercato di rubaremobile ma è stato sorpreso dai Carabinieri: arrestato unitaliano. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a, in provincia di Frosinone. Il giovane, con residenza nella città, accortosi della voltante militare ha tentato la fuga, finendo cosìun muretto. Non ha riportato ferite, ma anzi ha cercato di fuggire a piedi. Inutile il suo tentativo, i Carabinieri lo hanno raggiunto e ammanettato. Leggi anche: Terribile incidente a Roma: siil palo della luce, morto Cerca di rubarema siunLa macchina era parcheggiata vicino casa della proprietaria, una 25enne del luogo. Il criminale, un ragazzo di 20 anni di Rocca D’Arce ma con residenza ...

Le immediate ricerche da parte dei Carabinieri, coadiuvati dal personale del NORM della Compagnia di, nel frattempo intervenuto in ausilio, hanno permesso di rintracciare e bloccare il fuggitivo ......il controllo dell'auto e sicontro il guard rail. Alessandro Della Valle , 37 anni, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 29 novembre, lungo la Frosinone -, ...La scorsa notte a Sora i carabinieri della locale Stazione nel corso di in servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione di reati predatori, hanno notato una autovettura che circolava ...Il ladro è un 20enne di Rocca D'Arce. Per cercare di sfuggire ai carabinieri è finito contro il muretto. Poi la fuga a piedi durata però pochissimo ...