Servizio Civile | enti Scu | ' oltre 22 400 opportunità stanno per finire nel cestino'

Roma, 7 dic. (Labitalia) - "Ci sono 22.458 opportunità di Servizio Civile che stanno rischiando di finire nel cestino. Questo l'assurdo dato che emerge dal decreto di finanziamento del prossimo bando di Servizio Civile Universale (Scu): infatti, a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, risultano stanziate risorse per 54.181 posizioni". La denuncia arriva da Cnesc, Csvnet, Forum nazionale Servizio Civile, Forum nazionale terzo settore, che riuniscono i principali enti di Scu. "Chiediamo alla Ministra Dadone, al Presidente Draghi e al Parlamento di evitare questo colossale spreco.

