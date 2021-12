Regole chiare e tavolo pensioni: il finto divorzio della Triplice Cgil-Uil-Cisl (Di martedì 7 dicembre 2021) La Triplice alleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre, Cgil, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilancio del governo Draghi. Non lo farà invece la Cisl di Luigi Sbarra. Anomalo. Che cosa si cela dietro all'apparente divorzio? Secondo quanto ricostruiscono fonti sindacali interpellate da Affaritaliani.it la notizia non dovrebbe così stupire. Principalmente per due motivazioni. In primo luogo, la Cisl, la sigla sindacale che si è smarcata dallo sciopero indetto dalla sigla di Corso d’Italia e dalla confederazione guidata da Pierpaolo Bombardieri, ha sempre considerato la protesta di piazza bloccando il Paese uno strumento non idoneo e adatto per portare a casa soluzioni e risposte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 dicembre 2021) Laalleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre,, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilancio del governo Draghi. Non lo farà invece ladi Luigi Sbarra. Anomalo. Che cosa si cela dietro all'apparente? Secondo quanto ricostruiscono fonti sindacali interpellate da Affaritaliani.it la notizia non dovrebbe così stupire. Principalmente per due motivazioni. In primo luogo, la, la sigla sindacale che si è smarcata dallo sciopero indetto dalla sigla di Corso d’Italia e dalla confederazione guidata da Pierpaolo Bombardieri, ha sempre considerato la protesta di piazza bloccando il Paese uno strumento non idoneo e adatto per portare a casa soluzioni e risposte. Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Regole messe in chiaro prima e il tavolo sulle pensioniSindacati, il finto divorzio della Triplice tra Cgil, Uil e… - Affaritaliani : Cgil-Uil-Cisl, finto divorzio della Triplice: regole chiare e tavolo pensioni - vivailclero : @AlessiaRomilda @ConteRetweet @MariuzzoAndrea Regole chiare non è = a regole giuste. La dispersione scolastica è un… - AlessiaRomilda : @vivailclero @ConteRetweet @MariuzzoAndrea Le regole sono chiare. - tal_Marco : RT @Sgang1908: @unmario @CucchiRiccardo Ni... Perché fin quando non ci saranno regole chiare, potete fare i processi sui social, niente più… -

Ultime Notizie dalla rete : Regole chiare Cgil - Uil - Cisl, finto divorzio della Triplice: regole chiare e tavolo pensioni Manovra, che cosa c'è dietro lo sciopero di Cgil e Uil La Triplice alleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre , Cgil, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilancio del governo Draghi . ...

L'Europa delle riforme: fuori dall'austerity ... bisogna coniugare innovazione e sostenibilità ambientale salvaguardando l'occupazione e la questione sociale, stesso discorso per le delocalizzazioni, regole chiare, confronti e informativa con le ...

Cgil-Uil-Cisl, finto divorzio della Triplice: regole chiare e tavolo pensioni Affaritaliani.it Cgil-Uil-Cisl, finto divorzio della Triplice: regole chiare e tavolo pensioni Manovra, che cosa c'è dietro lo sciopero di Cgil e Uil . La Triplice alleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre, Cgil, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilan ...

Rapina al Borgogioioso di Carpi, i sindacati chiedono nuove regole per le guardie giurate Il grave episodio di ieri presso il centro commerciale di Carpi Il Borgogioioso, riaccende i riflettori sulla condizione di lavoro che oggi coinvolge tutto il comparto della vigilanza armata. La rapin ...

Manovra, che cosa c'è dietro lo sciopero di Cgil e Uil La Triplice alleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre , Cgil, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilancio del governo Draghi . ...... bisogna coniugare innovazione e sostenibilità ambientale salvaguardando l'occupazione e la questione sociale, stesso discorso per le delocalizzazioni,, confronti e informativa con le ...Manovra, che cosa c'è dietro lo sciopero di Cgil e Uil . La Triplice alleanza sindacale è saltata? Giovedì 16 dicembre, Cgil, Uil scenderanno in piazza contro la legge di bilan ...Il grave episodio di ieri presso il centro commerciale di Carpi Il Borgogioioso, riaccende i riflettori sulla condizione di lavoro che oggi coinvolge tutto il comparto della vigilanza armata. La rapin ...