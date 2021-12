Probabili formazioni Atalanta-Villarreal, Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Villarreal, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Appuntamento cruciale per la Dea, visto che per superare il turno in coppa serve battere gli spagnoli, mentre in caso contrario si andrebbe incontro all’eliminazione. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI Atalanta – Favoriti Pasalic e Malinovskyi su Pessina e Ilicic, che comunque li insidiano. Davanti ci sarà sicuramente Zapata, Muriel dalla panchina. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, match valido per la sesta giornata dei gironi di. Appuntamento cruciale per la Dea, visto che per superare il turno in coppa serve battere gli spagnoli, mentre in caso contrario si andrebbe incontro all’eliminazione. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Favoriti Pasalic e Malinovskyi su Pessina e Ilicic, che comunque li insidiano. Davanti ci sarà sicuramente Zapata, Muriel dalla panchina. Le(3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; ...

Advertising

Fantacalcio : Champions League, Real Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV - Fantacalcio : Champions League, Milan-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in TV - zazoomblog : Milan-Liverpool oggi Champions League: orario tv programma in chiaro probabili formazioni - #Milan-Liverpool… - infoitsport : Inter-Real Madrid oggi, Champions League: orario, tv, programma in chiaro, probabili formazioni - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter - #ultimissime #sulle #probabili… -