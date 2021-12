Patrick Zaki libero | Pippo Civati | “Un sollievo dopo due anni crudeli La mia campagna? Non so se ha influito | ma è bello crederci”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “È stato commovente. Anzi, la parola giusta è liberatorio. Speriamo che arrivi presto l’assoluzione, che possa tornare a studiare e fare quello che gli piace. È già stato crudele far passare duedi vita in carcere a un ragazzo così giovane”.non si è mai scordato di. Il fondatore di Possibile – ex giamburrasca del Pd, da cui è uscito nel 2015 – è il politico che più di tutti ha insistito sulla vicenda del giovane studente egiziano dell’Università di Bologna, arrestato a febbraio 2020 e scarcerato martedì22 mesi di detenzione. Dal 22 dicembre dell’anno scorsotwitta ogni giorno lo stesso titolo del Corriere: “alla madre: «Non ce la faccio più»”. Accompagnato dallo stesso commento: “Ve lo ripeteremo ogni ...

Rilasciato, ma non assolto. Il ricercatore dell'università di Bolognapotrà finalmente uscire dal carcere, dove è rinchiuso dal 7 febbraio 2020, e potrà attendere la prossima udienza prevista il prossimo primo febbraio lontano dalle sbarre che lo hanno ...Ha detto proprio così alcune settimane fa la senatrice Liliana Segre, spiegando la sua adesione alla campagna per la cittadinanza italiana aGeorgee raccogliendo in un unico sguardo la ...Dopo 669 giorni dietro le sbarre Patrick Zaki potrà lasciare il carcere, ma la sua vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa. La vicenda del ricercatore e cosa rischia secondo gli esperti 0 - Dopo ...Dopo quasi due anni l'attivista egiziano Patrick Zaki viene scarcerato, in attesa della prossima udienza fissata per il 1 febbraio prossimo ...