Omicidio-suicidio a Prato, Flaminio Nucci ha ucciso la moglie Fiorella per problemi economici (Di martedì 7 dicembre 2021) . Flaminio Nucci avrebbe ucciso la moglie Fiorella per motivi economici. L’uomo era infatti molto scosso dall’incendio esploso nel suo garage il 5 marzo scorso. Il rogo aveva causato diversi danni al condominio e agli inquilini che avrebbe dovuto risarcire. Quasi tutti i condomini erano in casa nella giornata di sabato scorso a Prato. Il condominio di via Filzi 53 però non si è accorto di nulla. Durante un’apparentemente tranquilla giornata di inizio dicembre, il 72enne Flaminio Nucci ha ucciso la moglie Fiorella Totti di 76 anni e poi si è tolto la vita. Nessuno però ha udito i colpi di fucile sparati da Nucci nel suo appartamento. “Ci siamo accorti di cosa fosse ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) .avrebbelaper motivi. L’uomo era infatti molto scosso dall’incendio esploso nel suo garage il 5 marzo scorso. Il rogo aveva causato diversi danni al condominio e agli inquilini che avrebbe dovuto risarcire. Quasi tutti i condomini erano in casa nella giornata di sabato scorso a. Il condominio di via Filzi 53 però non si è accorto di nulla. Durante un’apparentemente tranquilla giornata di inizio dicembre, il 72ennehalaTotti di 76 anni e poi si è tolto la vita. Nessuno però ha udito i colpi di fucile sparati danel suo appartamento. “Ci siamo accorti di cosa fosse ...

Advertising

faustomaroccia : Il sindacato ha ragione. Però può succedere che il suicidio si trasformi in omicidio - kebabbb1234 : daily reminder che QUELLA PERSONA di banana fish è morta di suicidio e non omicidio. - iside50 : Lo aveva scoperto il Grande Professore #DeDonno morto suicida ! Ma è stato un Omicidio ????no Suicidio - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Omicidio suicidio via Filzi, gli inquirenti cercano eventuali richieste di risarciment… - NotiziediPrato : Omicidio suicidio via Filzi, gli inquirenti cercano eventuali richieste di risarcimento per l'incendio [… -