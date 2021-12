CorriereCitta : Maxi manovra dei Carabinieri a Ostia: droga e armi illegali nelle case popolari - bertolire : RT @ilriformista: La Manovra e il maxi-debito del comune partenopeo: il tentativo dei senatori e il rischio di un passo indietro del sindac… - LorenzoZL74 : RT @ilriformista: La Manovra e il maxi-debito del comune partenopeo: il tentativo dei senatori e il rischio di un passo indietro del sindac… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: La Manovra e il maxi-debito del comune partenopeo: il tentativo dei senatori e il rischio di un passo indietro del sindac… - MaraTonelli : RT @ilriformista: La Manovra e il maxi-debito del comune partenopeo: il tentativo dei senatori e il rischio di un passo indietro del sindac… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi manovra

Il Corriere della Città

Questo darebbe alla ministra avrebbe più ampio margine diper diluirlo nel tempo sulla base ... oltre ad aver predisposto ilconcorso per altri 500 magistrati e aver portato avanti i bandi ...I rifornimenti avvenivano a Ballareoperazione antidroga dei carabinieri a Palermo. Trentuno le misure cautelari (8 in carcere e 23 ...repressiva, ideata sulla base della profonda ...ELICOTTERO CARABINIERI. Procedimento “Strage di San Marco in Lamis”. Droga, estorsioni (una anche in danno di un’attività di Manfredonia), spaccio di sostanze stupefacenti sull’asse Vieste e il centro ...Nel mirino di tutti i partiti è finito il “tetto” Isee di 25mila per poter accedere al Superbonus fino al 31 dicembre 2022 ...