Massimo Ranieri alla conduzione di un programma | l’indiscrezione sul progetto con Clementino

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 dicembre 2021)è uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi. Per la gioia dei suoi tanti fan, il grande artista napoletano sta vivendo un momento molto intenso della sua carriera, rinfrescata dall’esibizione a Bndo con le Stelle e soprattutto dall’annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2022. Su questa onda di nuovo entusiasmo pare che il suo prendere partegara della kermesse canora per eccellenza non sarà l’unica avventura televisiva del suo 2022, tanto che iniziano a circolare delle nuove indiscrezioni che lo vorrebbero al timone di uno show dove al centro dell’attenzione dovrebbe esserci ovviamente la musica.sul nuovo show di...