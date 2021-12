Lottizzazione abusiva a Marina di Camerota | cinque indagati

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Sa) – Sigilli adi, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un decreto di sequestro firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania. Le persone indagate sonoe si ipotizza il reato di. A finire sotto la lente, un’area di 410 mq in cui, a seguito di, sono stati costruiti ex novo sette distinti moduli abitativi in lamiera coibentati di 21mq l’uno, con relative aree esterne di pertinenza e parcheggio collettivo. Le opere sono state eseguite senza nessun permesso, in violazione delle norme del piano regolatore del Comune diin area sottoposta a vincolo ...

