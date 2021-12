Lorenzo Santangelo | “L’ARANCIO” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 7 dicembre 2021) Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “” (Lungomare – Believe), ildi. Prodotto da Filippo Raspanti per Sphere Music International, “” è ildel cantautore romano. L’autore, dopo aver vissuto molti anni all’estero, riscopre le sue radici utilizzando per la prima volta il proprio dialetto in un viaggio emozionale che ha come traccia un immaginario monologo del nonno. Il testo del brano, raffinato ed incisivo allo stesso tempo, si sviluppa in un crescendo perfettamente in armonia con la musica, partendo da una tenera immagine di vita quotidiana, seguita da una serie di riflessioni mai banali e di forte impatto ...