Lorenzo Amoruso svela se Manila Nazzaro resterà nella Casa del GF Vip dopo il 13 dicembre

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 7 dicembre 2021)ospite diChi, ha parlato della compagna, in merito all’allungamento del Grande Fratello Vip che non terminerà il 13ma andrà avanti fino al 14 marzo.seal GF Vipil 13Vengo dalla classica famiglia del Mulino Bianco, ho sempre avuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.