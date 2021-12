L'industria tecnologica europea cresce più di prima del Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Sono quasi 100 i miliardi di dollari investiti nell'industria tecnologica europea nel 2021. È uno dei dati che emergono dal report annuale del venture capital Atomico che dal 2015 rilascia la propria analisi sullo Stato della tecnologia in Europa. Con livelli di investimento “early-stage” per la prima volta pari a quelli degli Stati Uniti, e con un numero di nuovi unicorni in aumento, l'industria tecnologica europea, quindi, sta crescendo più velocemente di quanto non facesse prima della pandemia, aumentando il proprio valore di 1 trilione di dollari soltanto nei primi 8 mesi del 2021. Ma quali sono le tendenze in campo tecnologico per questo primo anno di “next normal”? Cambia innanzitutto il profilo dei player: il numero ... Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Sono quasi 100 i miliardi di dollari investiti nell'nel 2021. È uno dei dati che emergono dal report annuale del venture capital Atomico che dal 2015 rilascia la propria analisi sullo Stato della tecnologia in Europa. Con livelli di investimento “early-stage” per lavolta pari a quelli degli Stati Uniti, e con un numero di nuovi unicorni in aumento, l', quindi, stando più velocemente di quanto non facessedella pandemia, aumentando il proprio valore di 1 trilione di dollari soltanto nei primi 8 mesi del 2021. Ma quali sono le tendenze in campo tecnologico per questo primo anno di “next normal”? Cambia innanzitutto il profilo dei player: il numero ...

Ultime Notizie dalla rete : industria tecnologica L'industria tecnologica europea cresce più di prima del Covid AGI - Sono quasi 100 i miliardi di dollari investiti nell'industria tecnologica europea nel 2021. È uno dei dati che emergono dal report annuale del venture capital Atomico che dal 2015 rilascia la propria analisi sullo Stato della tecnologia in Europa. Con ...

Tecnologia, boom del mercato: in Italia raddoppiano le capitalizzazioni ... l'Europa punta ai 100 miliardi di investimenti e si avvicina agli Usa L'Europa si appresta a raggiungere i 100 miliardi di dollari investiti nella propria industria tecnologica in un solo anno ...

L'industria tecnologica europea cresce più di prima del Covid AGI - Agenzia Giornalistica Italia Industria tecnologica in Europa verso i 100 miliardi di dollari investiti (Teleborsa) - L'Europa si appresta a raggiungere i 100 miliardi di dollari investiti nella propria industria tecnologica in un solo anno consolidando il suo ruolo come potenza tecnologica ...

